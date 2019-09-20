Тегеран, , 11:50 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о широкомасштабных военных преступлениях, совершаемых Саудовской Аравией в Йемене при материально-технической помощи США. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Комментируя реакцию США на атаки саудовского НПЗ, иранский политик отметил, что Вашингтону всегда плевать было на то, что его союзник Саудовская Аравия уничтожала детей в Йемене, причем используя американское вооружение. По мнению министра, жертвы саудитов ответили агрессору единственным возможным способом — атакой его НПЗ. Он призвал Белый дом и Эр-Рияд как можно скорее закончить йеменскую войну, назвав вывод их войск единственным возможным условием окончания конфликта.

Раннее НПЗ Саудовской Аравии был атакован беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, однако, по мнению руководства США, за этими атаками стоит Иран.