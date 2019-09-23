Тегеран, , 08:40 — REGNUM Новый президент INSTEX (Instrument for Supporting Trade Exchanges) Майкл Бок заявил, что ряд европейских банков и фирм изъявили желание присоединиться к финансовому механизму INSTEX, который позволит обойти санкции США в торговле стран ЕС с Ираном. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, на текущий момент десятки европейских банков и фирм подали запросы о присоединении к данному финансовому механизму, большинство которых являются небольшими предприятиями. Так, одна из французских компаний планирует поставлять в Иран продукцию животноводства. В то же время, небольшие итальянские, немецкие и французские банки также готовы вести расчет с ИРИ в рамках данного торгового механизма.

INSTEX — финансовый механизм, созданный Францией, Германией и Великобританией для ведения торговли с Ираном без использования доллара в обход санкций США. Несмотря на все усилия этих трех стран, механизм пока не начал работать.