Тегеран, , 10:47 — REGNUM Председатель Совета по охране Конституции Ирана аятолла Ахмад Джаннати заявил, что недавние атаки дронов нанесли серьезный ущерб репутации Саудовской Аравии и ее сторонников. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам Ахмада Дженнати, атака дронами НПЗ Саудовской Аравии является победой йеменского народа, которой он достиг благодаря непрерывной борьбе с агрессорами и опоры на свои внутренние ресурсы. Аятолла отметил, что действия хуситов являются местью за несколько лет страданий йеменского народа из-за кровавой войны, навязанной саудитами и их союзниками. Он также подчеркнул, что Саудовской Аравии сложно будет восстановить свою репутацию после данного поражения.

Раннее НПЗ Саудовской Аравии был атакован беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, однако, по мнению руководства США, за этими атаками стоит Иран.