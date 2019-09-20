Токио, , 10:38 — REGNUM 19 сентября ответственный за отношения с Японией дипломат КНДР Сон Ильхо встретился с японской делегацией в Пхеньяне. Он заявил представителям Японии, что отношения между двумя странами «далеки от нормализации», даже наоборот — «стремительно ухудшаются». Он передал решение главы КНДР Ким Чен Ына не проводить пока саммит в Токио, даже несмотря на готовность премьер-министра Японии встретиться с северокорейским главой «без предварительных условий и как можно скорее».

По сообщению японской новостной газеты Майнити Симбун, тем не менее, Сон также отметил, что Северная Корея «не ставит точку» и «будет прилагать перманентные усилия для развития дружеских связей с Японией». Он также рассказал представителям Японии о достижениях Пхеньяна в экономике, не забыв и про оборонную сферу.

Главой японской делегации был депутат Синго Канэмару, сын Сина Канэмару, который занимался вопросом установления дипломатических отношений между КНДР и Японией в 1990-х годах.