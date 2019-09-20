Челябинск, , 10:09 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Алексея Текслера с вступлением в должность губернатора Челябинской области. Текст телеграммы был озвучен на прошедшей 20 сентября торжественной церемонии.

«Результаты голосования — яркое подтверждение вашего профессионализма и авторитета», — говорится в телеграмме. Также Медведев выразил надежду на то, что Текслер будет активно работать на посту, и пожелал ему успехов.

Также поздравление новому губернатору прислала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пожелала ему успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вступления в должность прошла 20 сентября в здании Драмтеатра. А сами выборы состоялись 8 сентября. За пост боролись пять человек. При явке 45,14% Текслер получил 69,31% голосов.

Отметим, за последние десять лет в Челябинской области сменилось уже несколько губернаторов. После Петра Сумина регион возглавляли Михаил Юревич и Борис Дубровский, но они не смогли доработать до конца своих первых сроков.

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