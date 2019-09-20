Аддис-Абеба, , 12:51 — REGNUM Министерство воды, ирригации и энергетики Эфиопии объявило, что страна представит научное предложение по заполнению ГЭС «Возрождение», будущая работа которой стала предметом ожесточенного спора между Эфиопией и Египтом. Министр воды, энергетики и ирригации Эфиопии Силеши Беккеле сообщил СМИ, что уже в декабре 2020 года будут введены в эксплуатацию первые две турбины ГЭС. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Министры Эфиопии, Судана и Египта провели встречу по вопросу ГЭС в Каире после формирования нового правительства Судана. Однако после созыва совещания Египет выдвинул новое предложение о правилах заполнения плотины, которое он хотел бы обсудить. Беккеле отметил, что эфиопская сторона отвергла идею, объяснив, что Египет не может вот так просто выдвинуть новое предложение, отличающееся от ранее заявленного.

Египет предложил заполнить плотину за 7 лет, а Эфиопия должна будет выпускать 40 миллиардов кубометров воды ежегодно, в то время как ГЭС начинает сбрасывать воду только тогда, когда уровень воды в Асуанской плотине достигает 165 метров.

Беккеле заверил, что Эфиопия предоставит Египту научно подкрепленное и убедительное предложение, которое также будет учитывать национальные интересы двух стран. По его словам, четко обоснованная с точки зрения инженерии позиция позволит Египту убедиться в невозможности осуществления его предложений.