Джакарта, , 10:07 — REGNUM Министр туризма Индонезии Ариф Яхья намерен сосредоточиться на реализации стратегий развития туризма в индустриальную эпоху 4.0, сообщает информационное агентство Antara.

По его словам, эти стратегии подразумевают «дерегулирование, цифровые технологии и развитие человеческих ресурсов».

Министерство туризма присоединится к учебной программе Wonderful Indonesia Digital Tourism (WIDI). Данная программа будет сосредоточена на трех стратегиях развития туризма: «Умные места назначения», «Большая база данных» и «Социальные сети».

«Позже я сформирую специальную команду для полной поддержки этой программы. Потому что до 70% туристов организуют свой отдых с помощью цифровых технологий. Мы пытаемся работать в цифровом формате», — заявил министр туризма страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве туризма Индонезии объявили о размещении рекламы на 20 единицах такси в Париже с изображением логотипа «Wonderful Indonesia» в рамках усиления программы продвижения в Европе.

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