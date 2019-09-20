Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Белый дом намерен инициировать создание международной коалиции для оказания давления на Иран через Организацию Объединённых Наций. Это станет ответом США на якобы причастность исламской республики к атаке на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США сообщает газета The Wall Street Journal.

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Отмечается, что такой подход отвечает позиции американского лидера Дональда Трампа, выступающего против прямого военного воздействия в отношении Ирана и намеренного оказать поддержку Саудовской Аравии, если она решится на какие-либо действия против Тегерана.

Напомним, о необходимости создания коалиции, которая займётся сдерживанием Ирана, по пути в саудовскую Аравию заявлял госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. По его словам, Вашингтон уже работает над созданием коалиции, чтобы разработать план по сдерживанию Ирана.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Саудовской Аравии беспилотные летательные аппараты нанесли удары по двум крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам госкомпании Saudi Aramco. О своей ответственности за атаку сразу же заявили йеменские хуситы. Однако представители властей США немедленно обвинили Иран в причастности к этому нападению.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Калифорнии заявил, что после атаки дронов Вашингтон применит «значительные» санкции против Ирана в течение 48 часов, но при этом речь не идёт о войне. Глава Белого дома подчеркнул, что США не хотели бы доводить дело до вооружённого конфликта с Ираном, хотя американская армия подготовлена к такому развитию событий. По словам Трампа, военные действия США будут пропорциональным ответом на атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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