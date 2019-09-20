Бейрут, , 10:06 — REGNUM Министр иностранных дел Ливана Джебран Бассил заявил, что население и правительство страны выступают резко против натурализации беженцев. Об этом 19 сентября сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

«В прошлом мы отвергли идею о предоставлении гражданства палестинским беженцам, а сейчас мы выступаем против натурализации сирийских беженцев», — заявил Джебран Бассил. Он также добавил, что 80% беженцев желают вернуться на родину.

Министр иностранных дел Ливана также утверждает, что Ливан создает все необходимые условия для возвращения сирийских беженцев домой и уже более 200 тысяч сирийцев покинули страну и вернулись в места своего прежнего проживания.