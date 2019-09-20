Краснодар, , 10:04 — REGNUM Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда покидает пост, об этом он сам заявил коллегам 19 сентября. По данным местных СМИ, Долуда переедет в Москву, где возглавит Единое казачье войско.

По информации ресурса «Живая Кубань», официально о назначении будет объявлено 21 сентября в Атамани во время традиционного кубанского фестиваля «Казачья слава».

Сам Долуда пояснил, что его отъезд в Москву состоится не ранее ноября-декабря, поскольку не решен вопрос финансирования Единого казачьего войска, а также неизвестно, кто займет место главы Кубанского казачьего войска — как цитирует издание самого Долуду, пока достойных кандидатов нет.

Отметим, что Николай Долуда также занимает пост заместителя губернатора Краснодарского края, с 2006 года.