Кемерово, , 10:01 — REGNUM В администрации Кемеровского муниципального района сменился глава. На официальном сайте муниципалитета сообщается, что исполняющей обязанности главы стала Марина Коляденко, которая ранее была замглавы районапо социальным вопросам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом, также на сайте опубликована новость от 19 сентября под заголовком: «Глава района Алексей Фомин провёл личный приём граждан». Фомин был назначен на должность в сентябре 2018 года.

Согласно официальным данным, уроженка города Кемерова Марина Коляденко окончила Кемеровский государственный университет и Томский государственный университет. В период с 1989 по 2006 год работала учителем истории и заместителем директора по воспитательной работе в средней школе в Кемерове, с 2001 по 2006 год — директором школы №40. В 2006 году перешла на работу в администрацию города, став заместителем начальника Территориального управления Заводского района, затем председателем комитета по социальной политике. Весной 2011 года была назначена на должность замглавы Кемеровского муниципального района по социальным вопросам.

Отметим, что численность населения Кемеровского района по данным на 1 января 2018 года составляла 46 521 человек (1,7% населения Кемеровской области).