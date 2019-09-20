Багдад, , 11:44 — REGNUM В министерстве иностранных дел Ирака заявили, что страна не намерена присоединяться Международной коалиции по морской безопасности (International Maritime Security Construct), которая представляет собой международный альянс под руководством США, целью которого является защита судов и обеспечение свободы и безопасности морского судоходства и международной торговли. Об этом 19 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

В министерстве также добавили, что резко против возможного участия Израиля в альянсе, отметив, что ответственность за безопасность ситуации в Персидском заливе несут сами государства Персидского залива.

Напомним, что на этой неделе о присоединении к альянсу объявили Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Также в организацию входят такие страны, как Великобритания, Австралия и Бахрейн.

США сформировали коалицию в июне 2019 года после ряда нападений на нефтяные танкеры, в которых широко обвинялся Иран, а также для решения проблемы дестабилизации Ираном процесса поставок нефти из стран Персидского залива. Район действия сил альянса охватывает следующие районы: Ормузский пролив, Баб-аль-Мандебский пролив, Оманский залив и Персидский залив.