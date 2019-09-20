Багдад, , 10:30 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирака опубликовало заявление, в котором отвергает возможность присоединения Багдада к возглавляемой США коалиции, осуществляющей патрулирование Персидского залива. Об этом 19 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Как отмечают эксперты, причиной такого решения является желание сохранить нейтралитет, ввиду тесных контактов Багдада как с Соединенными Штатами, так и с их противником — Ираном.

Патрулирование Персидского залива было организовано после захвата нефтяного танкера, следовавшего под британским флагом.

Читайте ранее в этом сюжете: Россию отобрали на тендер по строительству АЭС в Саудовской Аравии