Подгорица, , 10:07 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович в ходе встреч с вновь назначенным послом БиГ (Боснии и Герцеговины) Бранимиром Юкичем и послом Косово Ильбером Хисом заявил, что Черногория будет поддерживать БиГ и Косово на пути вступления в НАТО (Североатлантиеский альянс) и ЕС (Европейский союз), если республики намерены и двигаться в данном направлении. Об этом сообщает Черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

Согласно сообщению правительства Черногории, стороны также сошлись на том, что для интеграции стран в европейское экономическое пространство, необходимо улучшение инфраструктуры и, прежде всего, это касается дорог. В свою очередь, Юкич подчеркнул, что Черногория всегда проводила дружескую политику по отношению к БиГ. Он добавил, что две страны имеют около 60 двусторонних соглашений в различных областях.

На встрече с послом Косово, говоря о черногорской общине в Косово и албанской общине в Черногории, Маркович и Хиса констатировали, что культурный плюрализм республик — это огромный потенциал.