Приштина, , 10:50 — REGNUM Помощник госсекретаря по делам Европы и Специальный посланник государственного департамента США (Соединенных Штатов Америки) по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил, что новому правительству Косово, которое будет сформировано этой осенью, необходимо быть готовым к отмене стопроцентных пошлин на товары из Сербии. По его словам, именно эти пошлины являются главным препятствием для выстраивания диалога между Белградом и Приштиной. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

При этом, Палмер выразил надежду на то, что, если Приштина отзовет тарифы, Белград прекратит свою лоббистскую кампанию по отзыву другими республиками признания независимости Косово.

Спецпосланник подчеркнул, что Вашингтон ожидает от нового правительства Косово создание сильной переговорной группы, перед которой будет стоять четкая цель — достичь нормализации отношений с Сербией.

«Соединенные Штаты будут с ними (с переговорной группой) на каждом этапе переговорного процесса, но Косово, все же, должно самостоятельно взять свою судьбу в свои руки», — добавил Палмер.