Кейптаун, , 09:53 — REGNUM Южноафриканский посланник в Нигерии передал «искренние извинения» президента ЮАР, после того как за последние несколько недель в Йоханнесбурге и прилегающих городах прокатилась волна антимигрантских нападений, что усилило дипломатическую напряженность, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

В столице Нигерии Абуджа состоялась встреча с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари, на которой были переданы искренние извинения президента Сирила Рамафосы за инциденты ксенофобского насилия, которые недавно произошли в Южной Африке, сообщил журналистам специальный посланник Джефф Радебе.

Посланник также добавил, что южноафриканская полиция «сделает все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности».

В заявлении, сделанном после встречи с президентом Нигерии, посланник сообщил, что «президент Бухари, отвечая на искренние извинения президента Южной Африки, уверил, что отношения между двумя странами будут укрепляться».

В последние недели Йоханнесбург и прилегающие районы были потрясены чередой нападений на иностранцев, многие из которых были направлены против нигерийских предприятий и собственности. По меньшей мере 12 человек погибли в результате насилия, а сотни магазинов и лавок пострадали.

По данным властей ЮАР, среди граждан Нигерии убитых нет, но насилие привело к волне осуждения со стороны других стран Африки, особенно Нигерии, что повысило дипломатическую напряженность между двумя ведущими странами континента.