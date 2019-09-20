Челябинск, , 09:50 — REGNUM В челябинском театре драмы закончилась торжественная церемония вступления Алексея Текслера в должность губернатора области. После выноса флагов зал покинули губернатор, его супруга и сын, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цеемония прошла 20 сентября. Председатель регионального избиркома Сергей Обертас объявил об итогах голосования на выборах губернатора и заявил, что Текслер признан победителем на выборах. А затем слово взял сам губернатор, который на областном усаве поклялся работать на благо Челябинской области. Также он отметил, что быть губернатором региона для него большая честь.

После этого Текслера поздравили федеральные и региональные руководители, а также главы основных религиозных конфессий. Напомним, выборы состоялись 8 сентября.

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