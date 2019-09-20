Ташкент, , 09:48 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поздравил своего казахстанского коллегу Мухтара Тлеуберди с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства. Об это 20 сентября сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Узбекистанский министр с удовлетворением отметил развитие дружеских отношений между Нур-Султаном и Ташкентом. Камилов подчеркнул, что при диалоге между двумя странами сформировалась качественно новая атмосфера взаимного доверия, уважения и поддержки.

Напомним, 18 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на должность министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди. Ранее дипломат занимал должность первого заместителя главы МИД.