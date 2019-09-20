Лондон, , 09:43 — REGNUM Великобритании не хватит срока, отведенного Евросоюзом на процедуру выхода королевства из содружества стран. О таком опасении рассказал британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли в ходе выступления в Мадриде, сообщает The Independent.

Министр полагает, что Лондону потребуется еще год, чтобы решить проблемы с ирландской границей. От Великобритании требуют юридически выверенный текст соглашения до 31 октября, но альтернатива «бэкстопу» не является необходимой до конца срока реализации соглашения в декабре 2020 года, указал он.

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Следовательно, стороны могут продолжать совместную работу до декабря 2020 года и избежать риска. Однако ЕС, настаивая на невыполнимом для Британии условии, идет на риск, заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, «бэкстопом» называют особый режим, который должен временно обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit. Положение о нём осталось главным препятствием к сделке между Лондоном и Брюсселем.

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