Челябинск, , 09:41 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принимает поздравления в связи со вступлением в должность. Церемония проходит в театре драмы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С поздравлением выступил уральский полпред Николай Цуканов. Он отметил. что первый этап служения Челябинской области завершён.

«Это только маленький этап вашей новой жизни. Тех ожиданий, которые вы должны оправдать», — сказал полпред.

Министр экономики России Александр Новак отметил, что жители Челябинской области оказали Текслеру большую поддержку и огромное доверие.

«Они оценили вас и ту работу, которую вы провели за этот короткий период. Я уверен. что вы будете 24 часа в сутки служить Челябинской области», — сказал Новак.

Также с поздравлениями выступили курганский губернатор Вадим Шумков, представители религиозных конфессий и другие. напомним, выборы прошли 8 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области