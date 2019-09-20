Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Армения и США имеют прочные культурные и исторические связи друг с другом, и вклад армянского народа в развитие США неоценим. Об этом заявил сенатор конгресса США Джек Рид, 20 сентября сообщает армянская служба «Голос Америки».

«Отрадно видеть, что сегодня в Армении установлена настоящая демократия, и мы хотим строить наши отношения на этой основе. Будем надеяться, что эта искра свободы в Армении распространится на весь регион», — отметил Джек Рид.

Напомним, 1 октября ожидается визит делегации конгрессменов США в Армению. В ходе визита американские политики обсудят с правительством Армении практические шаги сотрудничества между двумя странами. Делегация пробудет в республике неделю.

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