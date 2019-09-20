Тирана, 20 сентября 2019, 09:35 — REGNUM 19 сентября в СМИ попала информация о 9 условиях, которые намерена выставить правящая коалиция ФРГ Албании в связи с началом переговоров о вступлении в ЕС.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 26 сентября в Бундестаге ФРГ пройдет голосование по вопросу об открытии переговоров с Албанией о вступлении в ЕС.
Документ, в котором будет сформулирована позиция ФРГ в Совете ЕС, будет вынесен на голосование по требованию двух парламентских групп, представляющих правящее большинство — ХДС/ХСС (Христианский демократический союз и Христианский социальный союз), а также социал-демократической партии.
Согласно данному документу, переговоры с Северной Македонией должны начаться уже в январе 2020 года, а вот переговоры с Албанией начнутся только по выполнении следующих 9 условий:
- Функционирование Верховного и Конституционного суда;
- Принятие закона об избирательной реформе;
- Проведение избирательной реформы;
- Уголовное наказание для судей и прокуроров, уличенных в связях с преступностью в ходе веттинга;
- Создание и начало работы специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией;
- Уголовное преследование за куплю-продажу голосов;
- Ощутимые результаты в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, арест и уголовное наказание для ключевых криминальных боссов;
- Прогресс в реформе государственной администрации;
- Окончательное вынесение Конституционным судом решения о законности местных выборов 2019 года.