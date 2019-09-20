Челябинск, , 09:33 — REGNUM Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области. Церемония прошла 20 сентября в драмтеатре Челябинска.

Глава облизбиркома Сергей Обертас объявил о том, что по итогам выборов губернатором избран Алексей Текслер. А затем избранный глава области на Уставе принёс клятву — поклялся работать на благо Челябинской области.

Также Текслер выступил со словами благодарности к избирателям, которые оказали ему доверие.

«Для меня большая честь возглавить Челябинскую область! Ещё раз добра, доверия и благополучия всем нам» — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер победил на выборах 8 сентября. Всего за пост боролись пять человек.