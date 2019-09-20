Приштина, , 09:41 — REGNUM Генеральный консул Турции в Призрене Сердар Озайдын провел встречу с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Косово и бывшим министром иностранных дел Косово Бехджетом Пацолли.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики договорились развивать тесное сотрудничество между двумя республиками и в дальнейшем.

В ходе встречи Озайдын заявил, что Турция продолжит поддерживать Косово во всех процессах, через которые проходит страна, в особенности на пути экономического развития.

Пацолли подчеркнул, что Турция играла важную роль во все периоды истории Республики Косово — как в период борьбы за свободу, так и в период усиления и дальнейшей консолидации демократического государства в Косово.