Специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер заявил, что США остаются глубоко заинтересованными в развитии событий на Балканах и в ускорении процесса евроинтеграции стран постюгославского пространства.

Приштина, , 09:33 — REGNUM Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi в интервью для «Голоса Америки» Палмер заявил, что ожидает от будущего правительства Косово приостановки действия пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ, а от Сербии — прекращения кампании по отзыву признаний Косово.

«Мы ясно выразим свои ожидания того, что будущее правительство Косово должно выступать за продолжение диалога и должно быть готово приостановить действие пошлин, которые являются препятствием для возобновления процесса диалога, должно быть готово к формированию усиленной переговорной команды и готово усесться за стол переговоров с серьезным намерением заключить соглашение о нормализации отношений. Соединенные Штаты будут вместе с ними участвовать в каждой стадии этого процесса, но Косово должно взять на себя контроль за собственной судьбой», — заявил Палмер.

Напомним, парламентские выборы в Косово пройдут 6 октября.