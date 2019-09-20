Приштина, , 09:46 — REGNUM 19 сентября премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что у Германии нет конкретных предложений по решению проблемы Косово, а также нет «красных черт», нарушить которые та не позволит.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано Брнабич после совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Брнабич также рассказала, что они с Меркель подробно обсудили важность долгосрочной нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Замороженный конфликт представляет особую опасность, поскольку он создает нестабильность в регионе.

В ходе беседы Меркель заявила, что Сербия войдет в ЕС только после того, как проблема Косово будет решена.