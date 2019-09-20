Оренбург, , 09:30 — REGNUM На Донгузском полигоне Оренбургской области 20 сентября в рамках международного военного учения «Центр-2019» задействуют около 130 вертолетов Вооруженных сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

Российские вертолеты Ми-8, Ми-8АМТШ, Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-52 и китайские Z-10, Ми-171 переброшены на аэродромы «Соль-Илецк» и «Оренбург-2». Военную авиацию применят для переброски и высадки десанта, доставки грузов, прикрытия наступления войск. Также вертолёты задействуют для нанесения огневого удара по условному противнику.

Напомним, с 16 по 21 сентября в ряде регионов России проходит стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019». В нем принимают участие около 130 тыс. военнослужащих России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В Оренбуржье учения разворачиваются на двух полигонах: «Тоцкий» и «Донгуз». Кульминация придется на 20 сентября, а зрелищный учебный бой разгорится на Донгузской площадке. Наблюдать за ключевой фазой международного военного учения будет президент Владимир Путин.