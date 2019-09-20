Куала-Лумпур, , 09:30 — REGNUM Правительство премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада рассматривает возможность реализации закона о наказании малайзийских компаний за причастность к лесным пожарам в Индонезии, сообщает Sindonews.

Махатхир Мохамад стремится к тому, чтобы компании, причастные к пожарам, были привлечены к ответственности.

«Нам, возможно, придется принять закон, в соответствии с которым компании будут нести ответственность за пожары, даже если она находится за пределами Малайзии», — заявил журналистам премьер-министр страны.

Главный инспектор полиции Малайзии Абдул Хамид Бадор заявил, что, если будет принят закон, полиция без колебаний начнет действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Малайзии закрыли 1200 школ из-за распространения смога от лесных пожаров в Индонезии.

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