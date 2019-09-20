Нью-Дели, , 09:37 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила решение правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди запретить электронные сигареты. Об этом 19 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своем аккаунте в Twitter представители отделения ВОЗ в Юго-Восточной Азии подчеркнули, что Индия стала шестой страной в регионе, наложившей запрет на электронные сигареты. Ранее правительства Восточного Тимора, Сингапура, Таиланда, Непала и Шри-Ланки объявили использование, продажу и экспорт электронных сигарет незаконными. Отметим, что влиятельный предприниматель и миллиардер Майкл Блумберг также высоко оценил решение правительства Индии. «Кабинет Нарендры Моди вовремя распознал эпидемию электронных сигарет и сделал своим приоритетом охрану здоровья граждан Индии», — заявил предприниматель.

Напомним, что 18 сентября правительство Индии наложило запрет на производство, импорт, хранение, продажу и распространение электронных сигарет. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что электронные сигареты и схожие устройства наносят большой ущерб здоровью, в частности молодежи. По мнению политика, многие владельцы электронных сигарет начинают пользоваться ими не из-за потребности отказаться от курения обычных сигарет, а из-за желания следовать моде. Отметим, что нарушение новых правил будет караться штрафом в размере до 100 000 рупий (примерно 1 400 долларов) или тюремным заключением на срок до одного года.