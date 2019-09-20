Нью-Дели, , 09:52 — REGNUM Главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи призвала министра внутренних дел Индии Амита Шаха пересмотреть Национальный реестр граждан штата Ассам. Об этом 19 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Мамата Банерджи, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнула: «Министерство внутренних дел Индии намерено лишить гражданства ассамцев, исключенных из Национального реестра граждан». По словам главного министра Западной Бенгалии, многие из них говорят на хинди и бенгальском, являются активными избирателями и «истинными гражданами Индии». «В ходе встречи с Амит Шахом я передала ему все опасения, возражения и предложения руководства Бенгалии в письменном виде. Это моя прямая обязанность как главы индийского штата, граничащего с зарубежным государством», — добавила Мамата Банерджи.

Напомним, что 31 августа 2019 года правительство Индии опубликовало окончательную версию Национального реестра граждан для штата Ассам, из которой были исключены имена более 1,9 млн местных жителей. Указанная категория населения была фактически лишена гражданства. Сообщается, что в течение 120 дней исключенные из реестра ассамцы смогут оспорить решение правительства в трибуналах для иностранцев. Напомним, что из первоначальной версии Национального реестра граждан Индии, опубликованной в сентябре 2018 года, были исключены имена 4 млн жителей штата Ассам.