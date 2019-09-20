Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:31 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал превратить Джамму и Кашмир в «рай на земле». Об этом 19 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Нарендра Моди, выступая на митинге в городе Насик, штат Махараштра, подчеркнул: «Мы, жители Индии, всегда знали, что Кашмир принадлежит нам, однако теперь всей нации необходимо объединиться и построить новый Кашмир, новый рай на земле». По словам премьер-министра южноазиатского государства, за 70 лет Джамму и Кашмир существенно отстал от остальной Индии по показателям развития. «Статья 370 Конституции Индии была последним препятствием на пути прогресса в кашмирской долине, и теперь федеральное правительство сделает все для скорейшей модернизации региона», — добавил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права и привилегии Джамму и Кашмира. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую.