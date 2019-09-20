Берлин, , 09:27 — REGNUM В ближайшем будущем Шотландию может ждать независимость от Великобритании, заявила первый министр этой страны Никола Стерджен.

По ее словам, неупорядоченный выход Британии из Евросоюза должен привести к повторному референдуму о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства, который может состояться в следующем году.

«Шотландия в ближайшие годы… станет независимым членом Евросоюза», — сказала она, выступая перед журналистами в Берлине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никола Стерджен заявила, что ее стране необходимо провести повторный референдум о независимости от Великобритании. По ее мнению, выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза может привести к катастрофе в шотландской экономике.

Отметим, что на референдуме, который прошел в Шотландии в 2014 году, 55% жителей страны высказались против независимости от Великобритании. В Шотландии добиваются повторного референдума.

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