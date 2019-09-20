Нью-Дели, , 09:45 — REGNUM Индия намерена пересмотреть правила технического обслуживания иностранных воздушных судов в своих аэропортах. Об этом 19 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В интервью изданию заместитель министра гражданской авиации Индии Прадип Сингх Кхарола заявил: «Мы намерены скорректировать правила самостоятельного техобслуживания своих самолетов для иностранных авиакомпаний». По словам индийского чиновника, Нью-Дели намерен разработать механизм, который позволит отдельным зарубежным авиакомпаниям осуществлять наземное обслуживание своих воздушных судов своими силами, не создавая угрозу безопасности в аэропортах. Сообщается, что новые правила будут распространяться лишь на те страны мира, которые предоставляют индийским авиаперевозчикам аналогичные условия техобслуживания самолетов.

Напомним, что 30 августа министерство транспорта США запретило компании Air India осуществлять самостоятельное обслуживание своих воздушных судов в американских аэропортах. Действия американского руководства стали ответом на изменение индийской стороной внутренних правил и процедур функционирования иностранных авиаперевозчиков в аэропортах южноазиатского государства.