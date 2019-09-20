Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:58 — REGNUM Губернатор Джамму и Кашмира Сатья Пал Малик заявил, что оккупированные Пакистаном кашмирские территории сами воссоединятся с Индией, увидев успехи в развитии северо-западных районов страны. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Сатья Пал Малик, выступая на торжественном мероприятии в городе Сринагар, подчеркнул: «Влиятельные индийские политики и чиновники все чаще поднимают вопрос возвращения оккупированного Пакистаном Кашмира силовыми методами, однако я не согласен со своими коллегами». По мнению губернатора, вернуть указанные территории позволит всестороннее развитие индийского Джамму и Кашмира. «Если кашмирцы почувствуют любовь и желание Индии помочь превращению данных территорий в передовой регион, то они сами поднимут революцию и воссоединятся с индийским Кашмиром», — заключил Сатья Пал Малик.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции данного региона в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.