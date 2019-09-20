Ереван, 20 сентября 2019, 09:12 — REGNUM Исполняющего обязанности начальника полиции Армении Армана Саркисяна представил сотрудникам ведомства премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом 20 сентября сообщил глава правительства на своей странице в Facebook.
Напомним, 18 сентября указом президента Армении Армена Саркисяна был освобожден от должности начальник полиции республики Валерий Осипян. 19 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства республики принял решение назначить заместителя начальника полиции Армана Саркисяна временно исполняющим обязанности начальника полиции.
Читайте также: Валерий Осипян освобожден от должности начальника полиции Армении