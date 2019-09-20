Ереван, , 09:12 — REGNUM Исполняющего обязанности начальника полиции Армении Армана Саркисяна представил сотрудникам ведомства премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом 20 сентября сообщил глава правительства на своей странице в Facebook.

«Хочу представить исполняющего обязанности начальника полиции Арама Саркисяна. Вы его хорошо знаете. Окончил высшую школу МВД Армении, а потом академию государственного управления. С 2018 года занимал должность первого заместителя начальника полиции республики», — отметил Пашинян.

Напомним, 18 сентября указом президента Армении Армена Саркисяна был освобожден от должности начальник полиции республики Валерий Осипян. 19 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства республики принял решение назначить заместителя начальника полиции Армана Саркисяна временно исполняющим обязанности начальника полиции.

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