Владивосток, , 08:57 — REGNUM Две рыболовные шхуны из КНДР, которые вместе с экипажами были задержаны российскими пограничниками за браконьерство в Японском море, под конвоем сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю прибыли в порт Находки.

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«Пока суда остаются на рейде», — уточнил представитель ведомства.

Задержанные за нападение на пограничников моряки из Северной Кореи пока будут находиться на судах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября во время задержания российскими пограничниками в территориальных водах России в районе банки Кито-Ямато в Японском море браконьеров из КНДР экипаж одной из шхун напал на сотрудников погранслужбы. Впоследствии были задержаны две шхуны и более 80 граждан Северной Кореи.

В результате инцидента были ранены четверо военнослужащих Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Один из них получил пулевое ранение.

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По уточнённым данным, всего был задержан 161 гражданин КНДР. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Задержанные северокорейские шхуны и мотоботы отконвоировали пограничными кораблями в порт Находка. На их борту будут вестись следственные действия с задержанными северокорейскими браконьерами.