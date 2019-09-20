Берлин, , 08:53 — REGNUM После выявленных в минувшем учебном году серьезных недостатков Берлинская полицейская академия изменила свою учебную программу, пишет газета Berliner Morgenpost.

В первую очередь в программе были сокращены уроки английского языка, а освобожденные часы заменены изучением немецкого. Уже в первые недели учебного года проводится тест, по итогам которого принимается решение, будет ли претендент на роль курсанта зачислен для дальнейшего обучения.

Политическим образованием теперь вновь занимаются сотрудники правоохранительных органов, а не преподаватели из числа гражданских лиц. Из-за многочисленных жалоб тменен курс, сочетавший в себе дисциплины «Дорожное движение» и «Публичное право», изменены правила учебной практики и стажировки. Теперь курсанты также будут изучать структуру полиции — в 2018 году выяснился пробел знаний будущих полицейских в этой области. Преподавательский состав усилен 30 новыми преподавателями — сотрудниками полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Берлинской полицейской академии были выявлены серьезные нарушения и проблемы, главные из которых — отсутствие дисциплины и слабое знание немецкого языка. Последнее объясняется тем, что около 40% курсантов — это мигранты или дети мигрантов, рожденные в Германии.