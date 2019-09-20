Париж, , 08:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон создал экспертную комиссию, чтобы подумать об улучшении поддержки «первой тысячи дней ребенка», основополагающего периода в развитии детей, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«90% пренебрегают этим временем, и чем больше мы находимся в сложной обстановке, тем больше мы с трудом организуем эти первые тысячи дней ребенка», — заявил глава государства.

Известно, что комиссию, состоящую из 17 ученых и врачей, возглавит детский психиатр Борис Цирульник. По его словам, каждый третий ребенок в настоящее время «плохо себя чувствует».

«Чаще всего это связано с изоляцией матери, ребенка, супружеским насилием, биологическим воздействием или социальной нестабильностью», — объяснил Борис Цирульник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон дал интервью журналу Time, в котором заявил, что «в некотором роде» кризис «желтых жилетов» был для него «очень хорошим».

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