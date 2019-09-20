Нью-Йорк, США, , 08:46 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

Представители республики посетят США 21­-29 сентября и примут участие в мероприятии высокого уровня, посвященном глобальному призыву по защите свободы вероисповедания.

Кроме того, делегация Узбекистана примет участие в саммите ООН по климатическим действиям, а также министерских встречах в формате «С5+1» («Страны Туркестана плюс США).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Нур-Султане состоялась министерская встреча в формате «С5+1», в рамках которой помощник государственного секретаря США Дэвид Хэйл заявил, что Вашингтон планирует придать новый импульс данному формату сотрудничества.

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