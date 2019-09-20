Оренбург, , 08:40 — REGNUM В основу выполнения учебно-боевых задач, которые развернутся на Донгузском полигоне Оренбургской области 20 сентября в рамках масштабного учения «Центр-2019», будет положен опыт боевых действий в Сирии и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы действий соединений, воинских частей и подразделений с учетом изменения тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

Сценарий по условному уничтожению противника на оренбургском полигоне предполагает несколько этапов боевых действий. В начале учения «противника» вовлекут в «огневой мешок». Тактику применят с целью сорвать наступление условного врага. В этом эпизоде задействуют танки, сводный огнеметный батальон тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска» и переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», самолеты Ту-22М3 дальней авиации, Су-34, Су-35С и Су-25СМ оперативно-тактической авиации ВКС Вооруженных Сил Российской Федерации, а также самолеты Хун-6, Цзянь-11 и Джи-Аш 7А военно-воздушных сил Китая.

В ходе следующего эпизода артиллерия при поддержки авиации нанесет огневое поражение условному противнику с целью создания условий для проведения наступления. Для разгрома «вражеских» сил применят ракетный комплекс «Искандер-М», разведывательно-ударные комплексы в составе КРУС «Стрелец», беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» и самолеты Ту-22М3 и Су-24МР, оснащенные специальными авиационными прицельно-навигационными комплексами СВП-24 «Гефест». Средства ПВО отразят групповые и одиночные удары крылатых ракет и ударных БЛА условного противника, а иностранные военнослужащие блокируют и уничтожат прорвавшиеся бандгруппы и незаконные вооруженные формирования.

На Донгузском полигоне отработают действия по применению оперативных и тактических десантов, выходу танковых подразделений на рубежи ведения огня прямой наводкой с целью обеспечения ввода в бой контрударной группировки. В ход пойдет беспарашютный способ десантирования. На внешних подвесках вертолетов доставят гаубицы Д-30 и платформы с различными грузами весом до одной тонны; УАЗы с минометами, мотовездеходы, гранатометы и пулеметы.

Авиационную подготовку и поддержку высадки передового десанта способом «Карусель» осуществят ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», вертолеты Ми-8АМТШ. В ходе розыгрыша будет отработан элемент дистанционного минирования местности с воздуха с использованием вертолетных систем минирования.

Для дальнейшего развития наступления на обороняющегося условного противника на учениях применят специальные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и «Уран-9» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит».

В завершении учебных практических действий на Донгузском полигоне подразделения тылового и технического обеспечения осуществят подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых, а также поврежденной техники с поля боя.

Напомним, 20 сентября в уничтожении условного противника участвуют армии восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. За ходом масштабных международных учений на Донгузском полигоне будут наблюдать президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. На учебной военной площадке состоится двухструнная встреча главы России и президента Сооронбая Жээнбекова.