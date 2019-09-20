Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сообщил, что встречался в Белом доме с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Короткое сообщение об этом было размещено в президентском Twitter 19 сентября.

Белый дом, США Matt H. Wade

«Приятная встреча с Марком Цукербергом в Овальном кабинете», — говорится в публикации под фотографией, на которой президент жмет руку главе Facebook Inc.

Подробности встречи не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 г. американская Федеральная торговая комиссия приняла решение оштрафовать Facebook на $5 млрд за передачу персональных данных своих пользователей партнерам по бизнесу.