Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Если США ничего не предпримут в ответ на недавнюю атаку дронов в Саудовской Аравии, то Иран продолжит наращивать эскалацию, заявил старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Руэл Марк Герехт в интервью изданию The Foreign Policy.

По словам эксперта, Тегеран всегда постепенно обостряет ситуацию, он наращивает эскалацию в течение некоторого времени, и каждый раз, когда США бездействуют, Иран повышает ставки.

«Некоторые люди склонны видеть в Верховном лидере Ирана осторожного игрока, но правда заключается в том, что Хаменеи любит выходить за рамки… Если мы ничего не предпримем, он продолжит двигаться в этом направлении, как с военной, так и с ядерной точки зрения», — заявил Герехт.

Эксперт добавил, что если сейчас США позволят Ирану безнаказанно атаковать цели, которые ему вздумается, это будет означать, что Вашингтон откажется от видения, существовавшего с 1950-х годов, согласно которому США всегда будут защищать саудовскую нефть.

«Настал очень важный момент. Я бы даже сказал, что он действительно определит, отказались ли Соединённые Штаты от своей ответственности за Персидский залив или нет. Со стратегической точки США не сталкивались с чем-либо сопоставимым со времён вторжения Саддама Хусейна в Кувейт», — отметил Герехт.

Напомним, в ночь на 14 сентября произошла атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Ответственность за организацию нападения взяли на себя йеменские хуситы, которые сражаются против арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией с 2015 года, когда Эр-Рияд начал вторжение в Йемен.

В Вашингтоне заявили о том, что у США есть «доказательства» причастности Ирана к организации нападения.

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