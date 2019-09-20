Вашингтон, 20 сентября 2019, 08:37 — REGNUM Если США ничего не предпримут в ответ на недавнюю атаку дронов в Саудовской Аравии, то Иран продолжит наращивать эскалацию, заявил старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Руэл Марк Герехт в интервью изданию The Foreign Policy.
По словам эксперта, Тегеран всегда постепенно обостряет ситуацию, он наращивает эскалацию в течение некоторого времени, и каждый раз, когда США бездействуют, Иран повышает ставки.
Эксперт добавил, что если сейчас США позволят Ирану безнаказанно атаковать цели, которые ему вздумается, это будет означать, что Вашингтон откажется от видения, существовавшего с 1950-х годов, согласно которому США всегда будут защищать саудовскую нефть.
Напомним, в ночь на 14 сентября произошла атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Ответственность за организацию нападения взяли на себя йеменские хуситы, которые сражаются против арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией с 2015 года, когда Эр-Рияд начал вторжение в Йемен.
В Вашингтоне заявили о том, что у США есть «доказательства» причастности Ирана к организации нападения.
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