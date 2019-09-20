Нью-Йорк, США, , 08:20 — REGNUM Первая встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским может произойти 25 сентября, сообщает украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По информации издания, беседа политиков запланирована на 45 минут, но «может продлиться и дольше». В перечне тем — Донбасс и привлечение американских инвестиций в экономику Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтверждении Белым домом встречи президента Трампа с президентом Зеленским на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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