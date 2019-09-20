Париж, , 08:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон признает в интервью журналу Time, что «в некотором роде» кризис «желтых жилетов» был для него «очень хорошим», потому что он заставил его изменить свое отношение, передает Le Figaro.

Глава государства заявил, что он находится «в Долине Смерти» — между реализацией реформ и появлением их результатов.

«Конец Долины Смерти — это день, когда у вас будут результаты», — заявил Эммануэль Макрон.

«Моя задача состоит в том, чтобы слушать людей намного лучше, чем я это делал в начале», — отметил глава государства во время интервью, проведенного в Елисейском дворце.

Отвечая на вопрос о социальном кризисе, который потряс его президентский срок, Макрон заявил: «В некотором смысле, кризис «желтых жилетов» был очень хорошим для меня, потому что это напомнило мне, каким я должен быть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского государства Эммануэль Макрон на встрече с премьером-министром Италии заявил, что Евросоюзу нужен «автоматический механизм по принятию мигрантов».

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