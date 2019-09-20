Багдад, , 08:11 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди заявил, что для восстановления отношений между Багдадом и Эрбилем центральное правительство страны действует в соответствии с конституцией, об этом 20 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Выступая перед представителями прессы Махди подчеркнул, что власти Иракского Курдистана, в соответствии с конституцией, должны передавать Багдаду 250 тыс. баррелей нефти в обмен на финансирование из бюджета. Если этого не происходит, то сокращается и финансирование.

Также премьер-министр отметил, что между Эрбилем и Багдадом ведутся переговоры относительно судьбы спорной провинции Киркук, что в будущем должно закончиться заключением соответствующего соглашения.

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