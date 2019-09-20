Гавана, , 08:09 — REGNUM Из-за дефицита топлива, вызванного санкционной политикой США, Куба заменяет трактора в сельском хозяйстве тягловыми животными, передает немецкий канал n-tv со ссылкой на официальные кубинские средства массовой информации.

Сельское хозяйство на Кубе

Для выращивания сахарного тростника и других пищевых культур вместо тракторов теперь используются волы. Для этой цели предназначены 4 тыс. животных. Кроме того, решено импортировать меньшее количество удобрений и вместо них использовать побочные продукты производства сахара. Также на острове с населением в 11 млн человек объявлено о мерах экономии топлива, в первую очередь дизельного, в других сферах деятельности и в быту.

США наложили санкции на судоходные компании, перевозящие нефтепродукты из Венесуэлы на Кубу. Куба получает венесуэльскую нефть в обмен на услуги кубинских врачей, работающих в Венесуэле.

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