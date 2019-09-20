Уфа, , 08:09 — REGNUM Кандидатуру Хайдара Валеева утвердили депутаты государственного собрания — курултая Башкирии на должность заместителя председателя республиканского Конституционного Суда. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба правительства Башкирии.

Его кандидатуру в республиканское государственное собрание внёс глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, что Хайдар Валеев является заслуженным работником сельского хозяйства Башкирии. В 2011—2019 годах работал в центральной избирательной комиссии республики. С 28 марта 2019 года занимал должность начальника управления государственной службы и кадровой политики главы Башкирии.