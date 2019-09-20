Оренбург, , 08:01 — REGNUM Под Оренбургом на Донгузском полигоне 20 сентября развернутся масштабные учебные боевые действия. Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» переходит в ключевую фазу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ.

Военные учения Mil.ru

В бой по уничтожению условного противника вступят армии восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В практических действиях от России участвуют мотострелковые, танковые соединения Сухопутных войск, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, парашютно-десантные и десантно-штурмовые соединения Воздушно-десантных войск, соединения специального назначения, инженерных и железнодорожных войск, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10», «Груша».

Участниками масштабного учения являются более 2 тысяч иностранных военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений сухопутных войск, воздушно-десантных войск и сил специального назначения, а также 28 самолетов и вертолетов военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, масштабное международное военное учение «Цетр-2019» проходит с 16 по 21 сентября на шести полигонах России, а также также в акватории Каспийского моря. На территории Оренбуржья в учениях задействовано два полигона — Тоцкий и Донгузский.

20 сентября за ходом учений в Оренбургской области будут наблюдать президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу. На Донгузском полигоне запланирована двусторонняя встреча главы Российского государства с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.