Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Южная Корея попала в список стран, занимающихся незаконным, незадокументированным и нерегулируемым рыбным промыслом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Национальной службы морской ловли США.

Согласно опубликованным данным, в декабре 2017 года южнокорейские рыболовные судна «Южный океан» и «Хонджин 701» вели незаконный промысел в водах Антарктиды, несмотря на запрет.

Известно, что Южная Корея вновь попала в данный список спустя четыре года.

Стоит отметить, что в подобных случаях, США принимают решение о дальнейших мерах в течение двух лет.