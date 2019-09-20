Москва, , 07:42 — REGNUM Соединенные Штаты приступили к реализации своих планов по размещению оружия в космосе, об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике».

Звезда смерти Цитата из к/ф «Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов» реж Джордж Лукас. 2005. США

«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — говорится в статье, размещенной на сайте российского МИДа.

Читайте также: «Звездные войны»: что Россия может противопоставить США?

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новое командование Космическими войсками США, которое официально начало свою работу, будет «защищать интересы Соединенных Штатов в космосе». Глава Белого дома подчеркнул, что это «очевидно сейчас для всех».

В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что космос станет областью военных действий будущего. «Медленно, но верно все идет к этому», — сказал он.

Читайте также: Железняк: США хотят превратить космос в плацдарм для провокаций